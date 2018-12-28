Müsaadenizle Büyükler vizyonda!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMüsaadenizle Büyükler vizyonda!
GeriMagazin Müsaadenizle Büyükler vizyonda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
28.12.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Müsaadenizle Büyükler vizyonda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çocukların sokak hayvanlarını kurtarışını ve yetişkinlerle olan ilişkisini mizahi bir dille anlatan Müsaadenizle Büyükler bu hafta vizyona girdi.

"Mezarcı" filmi ile uluslararası birçok ödül alan Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Müsaadenizle Büyükler"in vizyona girdi.

Yapımcılığını Avrasya Medya Prodüksiyon'dan Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği Müsaadenizle Büyükler filminin kadrosunda Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Çırak, Rıza Sönmez, Eriş Akman ile çocuk yıldızlar Enes Göçmen, Efe Koçyiğit ,Alperen Efe Esmer ve uluslararası ödüllü ARP Sanatçısı Tuana Coşkun yer alıyor.

Müsaadenizle Büyükler vizyonda

ÇAĞATAY AKMAN KONUK OYUNCU

Ünlü pop sanatçısı Çağatay Akman ile birlikte heykeltıraş Candan Arıcı, Çocuk, Kuzey Yücehan ve Oyuncu-Psikolog Serap Ağalar'ın konuk olarak rol aldığı filmin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapıldı.

Film, sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlıyor...

Müsaadenizle Büyükler vizyonda

FİLM HAKKINDA

Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir.

Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terkedilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir.

Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın (Emre Altuğ) desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.
Filmin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu.

Filmin başrollerinde Emre Altuğ, Ümit Çırak, Enes Göçmen, Alperen Efe Esmer, Efe Koçyiğit, Duygu Paracıkoğlu gibi isimler var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "boykot" açıklaması

'Araba için evlenen var'

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

Serdar Ortaç'ın kardeşi yoğun bakımda