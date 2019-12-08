Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz

Gecede iki sanatçıya Yediveren Orkestrası eşlik etti. Konserin gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Musa Eroğlu, kendisiyle röportaj yapan muhabirlere de “30 yıl önce neredeydiniz? 30 yıl önce biz türkücülere mikrofon uzatılmazdı. Türkülerin ve bizlerin değeri yeni anlaşıldı. İlgi muhteşem, herkese teşekkür ederim” dedi.







