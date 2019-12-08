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08.12.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz

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Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz

TÜRK halk müziğinin usta isimleri Musa Eroğlu ve Güler Duman, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi.

Gecede iki sanatçıya Yediveren Orkestrası eşlik etti. Konserin gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Musa Eroğlu, kendisiyle röportaj yapan muhabirlere de “30 yıl önce neredeydiniz? 30 yıl önce biz türkücülere mikrofon uzatılmazdı. Türkülerin ve bizlerin değeri yeni anlaşıldı. İlgi muhteşem, herkese teşekkür ederim” dedi.

Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz



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