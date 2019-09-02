Murat'tan Hande'ye ilan-ı aşk: İki gözümün çiçeği!
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
Dalkılıç'ı izleyenler arasında oyuncu sevgilisi Hande Erçel de vardı.
Sahnede şarkılarını sevgilisinin gözlerine bakarak söyleyen Dalkılıç, konserin ardından Hande Erçel ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Dalkılıç, fotoğrafın altına "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği... Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." notunu düştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle