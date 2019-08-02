Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani kimdir?
İmane Elbani- Murat Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. 3 aylık hamile olan İmane Elbani’nin bebeğinin kalbinin durduğu öğrenildi. Haberler ardından Elbani’nin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, İmane Elbani kimdir?
Aslen Faslı olan İmane Elbani, 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmiştir. Daha sonra Miss Arab World yarışmasına da katıldı. 2016 yılında Murat Yıldırım ile görkemli bir törenle evlendi, ve bu evlilikle Türkiye’de de adını duyurmuş oldu. Çift birlikte reklam projelerinde yer aldı.
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