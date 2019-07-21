Murat Şar kimdir?
Hale Soygazi’nin Murat Şar'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre Hale Soygazi ile Murat Şar'ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı. Haberler ardından Murat Şar ismi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Murat Şar kimdir?
Edremitli Murat Şar'ın bir televizyon kanalına katılarak bir günlük iken evlatlık verildiği ve annesinin de oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmişti. Programdaki diğer iddialar ise şöyleydi; Murat Şar, Alibeyköy’de dünyaya geliyor, Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan annesi ve yanındakiler, bu bebeğin göbek bağını kesmeyin ölsün diyor. Doğumu evde yaptıran ebe ise, ben bu bebeğe aile buldum ölmesin diyerek, Murat’ın bir günlükken evlatlık verilmesini sağlıyor.
Programa katıldığı dönemde 43 şimdi ise 45 yaşında olan Murat Şar’ın iddiası üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan oyuncu Hale Soygazi, program ve televizyon kanalı hakkında 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı.
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