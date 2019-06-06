Murat Omurtağ kimdir?
Kanun sanatçısı ve şarkıcı Murat Omurtağ, 41 yaşında hayatını kaybetti .Ebru Gündeş'in seslendirmiş olduğu Saçmalama Ne Olur – Seni Seviyorum isimli şarkısını kanun eşliğinde çıplak sesle söyleyen Murat Omurtağ, O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı. İşte, Murat Omurtağ’ın hayatına ilişkin bilgiler…
İzmir’de dünyaya gelen Murat Omurtağ, sosyal medyada yer alan videoları ile fark edilmiş, daha sonra albüm ve sahne çalışmalarına başlamıştı. Son dönemlerde Youtube sitesinde Ebru Gündeş'in seslendirmiş olduğu Saçmalama Ne Olur – Seni Seviyorum isimli şarkısını kanun eşliğinde çıplak sesle söyleyen Murat Omurtağ müzikseverlerin dikkatini çekmişti. Müzik kariyerini Ankara’da sürdürmüştür. Ayrıca söz ve müziği kendisine ait olan birçok bestesi bulunmaktadır. Murat Omurtağ, daha önce Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulmuş olan O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı.
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