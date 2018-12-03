Murat Dalkılıç'tan sürpriz
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in hayranı olduğu Minyonlar karakterine ait balon satın aldı.
Murat Dalkılıç sosyal medyadan bir video paylaştı. Videoda Dalkılıç'ın, bir baloncudan "Minyonlar" karakterine ait bir balonu satın aldığı gözüküyor. Hande Erçel ile barıştıkları iddia edilen Murat Dalkılıç'ın, balonu güzel oyuncu Hande Erçel'e aldığı düşünüldü.
Hande Erçel'in daha önce paylaştığı fotoğraflardan, animasyon filmi Minyonlar hayranı olduğu biliniyor.
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