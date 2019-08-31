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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Hande Erçel'e

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Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Hande Erçel'e

Pop müziğin başarılı ismi Murat Dalkılıç, önceki gün Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü 'Afeta’dan 'Yabancı' ve 'Müjgan' şarkılarını Harbiye Açıkhava konserinde ilk kez seslendiren Murat Dalkılıç, dinleyiciden tam not aldı. Dalkılıç, yeni şarkısı 'Müjgan’ı Hande Erçel için yazdığını söyledi ve sevgilisinin elini tutup gözlerine bakarak şarkıyı seslendirdi.

Basın mensuplarının konser öncesinde sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, “İki senedir yeni albüm yapmıyorum ve yeni bir şeyler yapmadan Harbiye’de çıkmak istemedim. 1.5 senedir üstünde çalıştığım albümümü 30 Ağustos konserine özel çıkarmak istedim ama yetişmedi. Yeni albümü çok kısa bir süre sonra hayranlarımla buluşturacağım. Bu sene Rap müziğe sevgi seli var, bende o yüzden çocukluğumdan beri hayranı olduğum Cartel grubunun şarkılarını söylemek istedim. Sonra birden neden Cartel’i çağırmıyoruz fikrinden yola çıkarak, konsere Erci E.’yi davet ettik. Çocukken kolyesini takıp dolaştığım kişiyle bugün aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca bugün 30 Ağustos kendi onurumuzu sahiplendiğimiz bir gün, 5 bin kişiyle beraber bayramı kutlayacağız” dedi.

"ESKİ ŞARKILAR ÇOK DAHA GÜZEL"

Murat Dalkılıçın yeni şarkısı Hande Erçele


Hayranlarının ve tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konsere başlayan Dalkılıç, sevilen şarkılarının yanı sıra akustik performansıyla da dikkat çekti. 17 senedir sahnelerde olduğunu ve kendine ait şarkılar yaptığını anlatan Dalkılıç, “Bu 17 senede neler yaşamışız diye, bol bol tüm şarkılarımı söyleyemeye çalışarak, müzikseverleri eski günlere götüreceğim. Herkes eski şarkıların çok güzel olduğunu söyler, bence de eski şarkılar çok daha güzel' şeklinde konuştu.

ERCİ E. İLE DÜET

İlk yarının finalinde Cartel grubunun efsane ismi Erci E. ile 'Cartel' isimli şarkıda düet yapan Dalkılıç, “Çocukluğumdan beri rap müziğe ilgi duydum. Çok şanslıyım hayranı olduğum, tişörtlerini giydiğim grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Benim için bu konser çok özel ve güzel bir anı olacak. Erci E. bu konser için bizi kırmayıp Almanya’dan geldi” ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gelenler arasında Hande Erçel, Gökhan Alkan, Gülden Mutlu, Bensu Soral, Hakan Baş, Dicle Olcay, Burcu Özberk, Serenay Aktaş, Gamze Erçel, Ümit Kantarcılar, Bestem Su Özdemir, Cihan Şensözlü, Sinan Çiftçi ve Selma Çilek Çiftçi vardı.

 

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