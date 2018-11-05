Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla bugün savcılığa ifade verdi. Konuyla ilgili tavrı merak edilen oyuncu Murat Cemcir ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cemcir, Twitter hesabından Ahmet Kural'ın basın açıklamasını takipçileriyle paylaştı.
AHMET KURAL'IN AÇIKLAMASINI YORUMSUZ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi.
Kural'ın en yakın arkadaşlarından Murat Cemcir ise yaşananlarla ilgili dolaylı olarak da olsa sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından, Ahmet Kural'ın basın açıklamasını paylaşan, Cemcir, paylaşımına herhangi bir yorum eklemedi.
Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftinin barışması sonrası Murat Cemcir ikilinin barışmasıyla ilgili “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” mesajıyla çifte destek vermişti.
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