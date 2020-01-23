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Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik

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Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik

1 OCAK’ta vizyona giren “Baba Parası” filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Hatay’da seyirciyle bir araya geldi.

İkili, kentteki bir AVM’de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı. Cemcir, kıyafet tercihleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Deniz Kuvvetleri burada. Burada okuduğum için Hatay’ın Atatürk’ün vatan toprağına katmayı en çok istediği yer olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım istedik. Tamamen vatanseverlik.”

 

 

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