Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik

İkili, kentteki bir AVM’de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı. Cemcir, kıyafet tercihleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Deniz Kuvvetleri burada. Burada okuduğum için Hatay’ın Atatürk’ün vatan toprağına katmayı en çok istediği yer olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım istedik. Tamamen vatanseverlik.”