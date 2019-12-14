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14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Murat Cemcir 5 saatlik makyajla yaşlandı

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Murat Cemcir 5 saatlik makyajla yaşlandı

Murat Cemcir, “Baba Parası” filmindeki baba rolü için yaşlandı.

5 saat süren makyajla 30 yaş birden yaşlanan oyuncu, geçirdiği değişime inanamadı: “Hani şu insanı bir anda yaşlandıran sosyal medya uygulamaları var ya, işte onun bir makyaj ustası eliyle yapılabilmesi beni çok şaşırttı. İnsanın 30 yıl sonraki haliyle burun buruna gelmesi pek de arzu edilecek bir durum değil.”

Murat Cemcir 5 saatlik makyajla yaşlandı

Murat Cemcir, 1 Ocak’ta vizyona girecek “Baba Parası”nda hem yaşlı bir babayı hem de onun miras peşindeki evladını canlandırdı.

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