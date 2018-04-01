Murat Boz'un hayranlarÄ± Eliz SakuÃ§oÄŸlu'nun Instagram hesabÄ±nÄ± kapattÄ±rdÄ±!

Murat Boz'un hayranlarÄ± Eliz SakuçoÄŸlu'nun Instagram hesabÄ±nÄ± kapattÄ±rdÄ±!
Eliz SakuÃ§oÄŸlu ve Murat Boz bir dÃ¶nem aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸlardÄ± ve ayrÄ±lÄ±k sebebi olarak SakuÃ§oÄŸlu'nun Engin Ã–ztÃ¼rk'le yakÄ±nlaÅŸmasÄ± iddia edildi. Murat Boz, hayranlarÄ± bu olay patlak verdikten sonra harekete geÃ§ti
Eliz SakuÃ§oÄŸlu, tek eÅŸliliÄŸe inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ''Ben de zamanÄ±nda aldatÄ±ldÄ±m'' demiÅŸti.
Â SonrasÄ±nda sosyal medyada ÅŸÃ¶yle bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±: ''Eliz ihanete uÄŸramadÄ±. YÄ±llarca birlikte olduÄŸu Murat Boz'u 4 yÄ±l Ã¶nce Ã‡eÅŸme'de oyuncu Engin Ã–ztÃ¼rk ile aldattÄ±. Bunu Ã¶ÄŸrenen Murat Boz Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ ve ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.''
Â OLAY BÃ–YLE BÃœYÃœDÃœ
Eliz SakuÃ§oÄŸlu bu iddiayÄ± yalanlamadÄ±. Olay bÃ¼yÃ¼dÃ¼!
Murat Boz'un hayranlarÄ±, 316 bin takipÃ§isi olan Eliz SakuÃ§oÄŸlu'nun Instagram hesabÄ±nÄ± ÅŸikayet ederek kapattÄ±rdÄ±.
Bunun Ã¼zerine Eliz SakuÃ§oÄŸlu'nun fan sayfasÄ± ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmak zorunda kaldÄ±: ''Eliz SakuÃ§oÄŸlu'nun sayfasÄ± akÄ±l yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bazÄ± ergenler tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kadarÄ± da pes!''
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