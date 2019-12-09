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Murat Boz'dan o iddialara yanıt
Murat Boz, hakkında çıkan, “Engelli otoparkına park etti” iddialarını yalanladı.
Engelli otoparkına park edilen “BOZ” plakalı araç sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Ünlü şarkıcı, engelli otoparkına park edilen “Boz” plakalı aracın, kendine ait olmadığını dile getirdi.
Boz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: “Engelli otoparkına park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. “BOZ” plakalı bir aracım yoktur” dedi.
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