Murat Boz zorluk nedir biliyoruz

KİMSE DUYSUN İSTEMEDİM

TÜRK Eğitim Vakfı’na (TEV) yaptığı 250 bin lira yardımla çok konuşulan Murat Boz, şunları söyledi:‘Amacım sessiz sedasız yapmaktı yardımı. Bu konuları çok dillendirip konuşmak istemiyorum. Hala daha çekinerek konuşuyorum, bu konu üzerine. Annem öğretmen biliyorsunuz? Zorluk nedir biliyoruz. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar…

Benim annem öğretmen, babam işçi… Orta halli bir aileyiz biz... Zorluk yaşadık, ‘çok zor günlerden, bu günlere geldim’ diyemem ama bizim de sorunlarımız oldu.

Çok ama çok büyük problemlerle uğraşan insanlar var, biraz ‘kendi sorunlarımızı bırakıp’ onlara yardımcı olmalıyız, diye düşünüyorum.

Kimsenin haberi yoktu ailemin de dâhil, içimden gelen bir şeydi. Annem de haberlerden öğrendi.

Vakfın bir sistemi var, meblağı görünce aramak durumundalar belki bir yanlışlık vardır diye. Beni meblağı teyit etmek için aradılar. Ben de doğruladım.







BİREBİR OLMUŞ!

Geçtiğimiz günlerde kendisi için özel yapılan balmumu heykeli hakkında da duygularını dile getiren Boz,'Figürü birebir yaptılar, boyum o kadar… Bu teklif geldiğinde bir garip hissetim kendimi. Çünkü figürün açılış gününde inanamadım. Benimle görüştüler, yapım aşaması başladı. ‘Nerede duracak, figür?’ dedim. ‘Beyonce, Mazhar-Fuat-Özkan onların yanında duracak’ dediler. Ben de ‘benimki bodrumda dursun’ dedim. (Gülüyor) Kıyafetleri ben verdim. Konserimde giydiğim kıyafetler çok güzel yapmışlar. Teşekkür ederim.' açıklamasını yaptı.