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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Murat Boz zorluk nedir biliyoruz

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Murat Boz zorluk nedir biliyoruz

Ünlü şarkıcı Murat Boz Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. TÜRK Eğitim Vakfı’na yaptığı bağışla takdir toplayan ünlü şarkıcı merak edilenleri anlattı.

KİMSE DUYSUN İSTEMEDİM

TÜRK Eğitim Vakfı’na (TEV) yaptığı 250 bin lira yardımla çok konuşulan Murat Boz, şunları söyledi:‘Amacım sessiz sedasız yapmaktı yardımı. Bu konuları çok dillendirip konuşmak istemiyorum. Hala daha çekinerek konuşuyorum, bu konu üzerine. Annem öğretmen biliyorsunuz? Zorluk nedir biliyoruz. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar…

Benim annem öğretmen, babam işçi… Orta halli bir aileyiz biz... Zorluk yaşadık, ‘çok zor günlerden, bu günlere geldim’ diyemem ama bizim de sorunlarımız oldu.

Çok ama çok büyük problemlerle uğraşan insanlar var, biraz ‘kendi sorunlarımızı bırakıp’ onlara yardımcı olmalıyız, diye düşünüyorum.

Kimsenin haberi yoktu ailemin de dâhil, içimden gelen bir şeydi. Annem de haberlerden öğrendi.

Vakfın bir sistemi var, meblağı görünce aramak durumundalar belki bir yanlışlık vardır diye. Beni meblağı teyit etmek için aradılar. Ben de doğruladım.

Murat Boz zorluk nedir biliyoruz


BİREBİR OLMUŞ!

Geçtiğimiz günlerde kendisi için özel yapılan balmumu heykeli hakkında da duygularını dile getiren Boz,'Figürü birebir yaptılar, boyum o kadar… Bu teklif geldiğinde bir garip hissetim kendimi. Çünkü figürün açılış gününde inanamadım. Benimle görüştüler, yapım aşaması başladı. ‘Nerede duracak, figür?’ dedim. ‘Beyonce, Mazhar-Fuat-Özkan onların yanında duracak’ dediler. Ben de ‘benimki bodrumda dursun’ dedim. (Gülüyor) Kıyafetleri ben verdim. Konserimde giydiğim kıyafetler çok güzel yapmışlar. Teşekkür ederim.' açıklamasını yaptı.

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