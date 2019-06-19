Murat Akıncı’nın annesi Sevilay Hanım kimdir?
Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı’nın kendilerini dolandırdığını söyleyen üç kadın Kanal D ekranların yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı. Murat Akıncı’nın eski sevgilileri, anne Sevilay Hanım’ın da oğluyla işbirliği yaptığını iddia etti. Peki, Murat Akıncı’nın annesi Sevilay Hanım kimdir?
Murat Akıncı hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Sema Hanım, Murat Akıncı’nın annesiyle ilgili de iddialarda da bulundu. Sevilay Hanım, "Annesi hakkında da suç duyurum var. Çünkü hesaplar onun adına." Dedi. Başından 2 evlilik geçen Sevilay Hanım’ın bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi olduğunu iddia edildi.
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