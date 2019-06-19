Zerrin Özer kiminle evli? Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir?

16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, kötü günler geçiriyor. Zerrin Özer'in 3 yıllık beraberlikten sonra nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı. 3 kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü. İki gündür magazin gündemini sallayan açıklamalardan sonra Şarkıcı Zerrin Özer, menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.

MURAT AKINCI HAKKINDA BİLGİLER

Murat Akıncı 16 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Güvenlik işiyle uğraşan Murat Akıncı'nın dolandırdığı kadınlara kendisini farklı isimler ve mesleklerle tanıttığı ortaya çıktı. Akıncı'ya annesinin de yardım olduğu söylentiler arasında. Murat Akınca'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, Zerrin Özer'le evlenen kişiyi Mahmut Atalay ismiyle tanıdığını söyledi.

Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ile ilgili bir diğer iddia ise Adnan Oktar'ın müridi olduğu. Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'in yanı sıra bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var.

ZERRİN ÖZER HAKKINDAKİ İDDİALAR

Zerrin Özeri'in eşi Murat Akıncı'nın eski sevgilisi 2. Sayfa programının canlı yayınına bağlandı. Zerrin Özer ve Murat Akıncı'nın düğün fotoğraflarını gören Sema Hanım şoke eden bir iddiada bulundu. Murat AkıncI'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, şunları söyledi; Benden 1000 TL borç aldı. ‘Akşama vereceğim’ dedi, gerçekten verdi. Bu güven yaratma adımıydı. Sonra bir gün 'kardeşim için para lazım' dedi. O kadar çok para transferi oldu ki aramızda... Bu arada annesi de her fırsatta 'Çok yardımcı oldun, Allah razı olsun' diyor. Kendilerini çok zengin gösteriyorlardı. Murat ile evlilik gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendisinin anlatamayacağım derecede büyük şeyleri var. Ben tehditleri başlayınca onu tanıdım. Türkiye'nin tanınmış mafya adamlarının yanında çalıştığı için tehditlerle bezdirmeye çalıştı. 1,5 yıl içinde benden aldığı para 400 bin TL civarında oldu. Benim bir çocuğum var, benim çocuğumu ölümle tehdit etti. Okuluna kadar her şeyi araştırmış. Tüm mesaj kayıtları mahkemede var. Nüfus kayıtlarına baktığınızda adı Murat Akıncı olarak çıkıyor. Annesiyle beraber gözümün önünde para alıp, harcamaya gittikleri gün en çok canımı acıtan.

Zerrin Özer ile fotoğrafını görünce çok sevindim. Gökte ararken, yerde buldum kendisini. 2016 yılından beri peşindeydim.