Murat Akıncı kimdir? Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı Murat Akıncı'nın biyografisi
Zerrin Özer, geçen ay evlendiği Murat Akıncı’ya boşanma davası açtı. Bu gelişmenin ardından, Murat Akıncı'nın kim olduğu ve hayat öyküsü magazin basınını yakından takip eden kişilerce merak konusu oldu. Peki, Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı Murat Akıncı kimdir?
Murat Akıncı, 16 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Güvenlik işiyle uğraşan Murat Akıncı'nın pek çok kişiyi kandırdığı, dolandırdığı kadınlara kendisini farklı isimler ve mesleklerle tanıttığı ortaya çıktı.
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ile ilgili bir diğer iddia ise Adnan Oktar'ın müridi olduğu. Akıncı ile ilgili detaylardan birini de öz babası verdi. Canlı yayına bağlanan babası, "Başından iki evlilik geçen Murat Akıncı'nın evliliklerinden birini 2005'te yaptığınıve düğünden sonra evlendiği kızın bütün altınlarını çaldığını" ifade etti.
Murat Akıncı ile ilgili art arda gelen dolandırıcılık iddiaları ardından Zerrin Özer, sessizliğini 2. Sayfa programında bozdu ve boşanma kararı aldığını açıkladı. Özer, "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama babasını dinleyince artık kararım kesin...Ben hayatım boyuncu hep kendim görmeyi isterim. Rahatsızlığım dolayı söylenenlere dinleyemedim. Bu konuşmalardan sonra bitmiştir." dedi.
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