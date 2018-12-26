"Mülayim”in iddiası Seda Sayan'ı çıldırttı
"Mülayim” karakteriyle tanınan Cengiz Çimen eşi Sibel Çimen’le Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa’ya konuk oldu.
Cengiz Çimen, Seda Sayan’ın cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına çok sinirlenerek işine son verdiğini iddia etti.
YAZIKLAR OLSUN!
Bu iddialar üzeri Seda Sayan yaptığı açıklamada " Namaz kıldı diye işte kovan da, " Kovuldum" diyen de namettir, yazıklar olsun" dedi.
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