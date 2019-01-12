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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.01.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Muhterem Nur, “Eşimi kullanıyorlar, artık yeter”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Muhterem Nur, “Eşimi kullanıyorlar, artık yeter”

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in sinema oyuncusu eşi Muhterem Nur, “Müslüm” filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan şikayetçi oldu. Muhterem Nur, “Lüks bir otelde Müslüm Gürses’e aittir denilerek sahte yüzük ve gömleği açık artırma ile sattılar. O yüzük parmağımdadır. Eşimi kullanıyorlar. Artık yeter. Dolandırıcılar yargılansın” dedi.

SAHTE MÜSLÜM YÜZÜĞÜ VE GÖMLEĞİ SATTILAR
Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Muhterem Nur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda savcılığa ifade de veren Nur, Topkapı’da lüks bir otelde Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından “yılın en iyileri” adlı ödül töreni düzenlendiğini belirtti. Ödül töreninde merhum sanatçı Müslüm Gürses’e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırma ile satışa çıkarıldığını şikayet dilekçesinde anlatan Muhterem Nur, “Hem kamuoyunu, hem satın alanları, hem de şahsımı aldatmışlardır. Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık arttırmayla satılan yüzük şu an hâlâ benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise tüm eşyalarını bağışta bulunduğum müzede bulunmaktadır. Gecede satılan eşyalar sahtedir. Sahte eşyaların satışı yapılarak buradan yapımcılar kendilerine reklam, gündem yaratarak şahsi menfaat elde etmektedirler. Samimi olsalardı, amaç gerçekten vakıf yararına yardım olsaydı, yapımcılar kazandıkları parayla şahsi yardım yapardı, üstelik filimden bu kadar kazanmışken. Veya benim bu hayır işinden haberim olurdu ki bu durumda seve seve ben de bağışta bulunmak isterdim. Eğer vakıf bu eşyaların sahte olduğunu biliyorsa durumu incelemeleri gerekir. Yok, onlar da bizler gibi kandırılmış iseler suçlunun bulunmasını ve cezalandırılmasını istirham ediyorum. Yapımcı Mustafa Uslu da vakfı kullanarak menfaat sağlamıştır” dedi.
HATIRALARIMIN MALZEME OLMASINDAN RAHATSIZIM
Muhterem Nur savcılığa verdiği ifadede de, bu durumun kendisini manevi olarak yıktığını söyledi. Nur ifadesinde, “Ömrümün son günlerinde hatıralarımı malzeme yapmaktan, hayatımızı paraya dönüştürmekten vazgeçsinler artık. Bıraksınlar da huzurlu öleyim. Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzük bendedir. Gömlek ise Şanlıurfa’daki müzede bulunmaktadır. Sahte eşyaların satışının yapılarak bundan menfaat elde etmelerinden, hatıralarımın malzeme olmasından ve paraya dönüşmesinden çok rahatsızım. Eşyaların kime ve hangi fiyata satıldığı, şu an nerede bulunduğu hususunda basında çıkan haberler dışında bilgim yoktur. Yapımcı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında “dolandırıcılık” veya “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açılması talep ediyorum” diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PARASINI VERSELER YÜZÜĞÜMÜ VERMEM
Savcılığa verdiği ifadenin ardından basın açıklaması yapan Muhterem Nur, “Sözleşmeye ait böyle bir madde olmadığı halde bana danışmadan, onayımı almadan bu tür bir işe başvuruyorlar. Onları suçlu buluyorum. Filmden oldukça büyük bir para kazandılar. Keşke o gelirden bağışta bulunsalardı daha çok makbule geçerdi. Yani kırıntı bir parayla 10 bin liraya, 20 bin liraya bir yüzük, bir gömlek satılacak. Eşimin ismini böyle paramparça ediyorlar. Eşimi kullanıyorlar artık yeter. Yapımcı Mustafa Uslu, bana hiç danışmadan, onayımı almadan onun olmayan bir gömleği ve yüzüğü gerçekmiş gibi satışa çıkarmış. Sanatçılardan biri de 10 bin lira vererek ikisinden birini almış. Ben de bunu duydum. Çok üzüldüm. Ben ofislerine gittim. Bana danışabilirlerdi. Dünyanın parasını kazandınız bu paranın içerisinden iki milyar veremez miydiniz dedim. Ben bunu konuştuğum zaman şehit aileleri karşı çıkar diye söylendi. Ben şikayette bulunuyorum. Çünkü ben şehit aileleri için çok üzülüyorum. Biz bu yüzüğü 38 sene evvel satın almıştık. O zaman paramız yoktu. Dünyanın en büyük parasını verseler yüzüğümü vermem” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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