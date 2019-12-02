Müge Boz: Mutluluktan ağlamak...
Geçtiğimiz hafta anne olan Müge Boz, bebeğini emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin Vina adını verdikleri bir kızları geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Boz, gün içinde yaşadıklarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
MUTLULUKTAN AĞLAMAK
Kızını emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Müge Boz, bu anları “Bir yandan Vina’yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum” notuyla paylaştı.
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