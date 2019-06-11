Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Müge Boz'un hayatı
Ünlü oyuncu Müge Boz, gündeme gelen evlilik haberlerinin ardından, sosyal medya ve internette en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Hem oyunculuk hem de modellik yapan Müge Boz'un biyografisi özellikle magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, ünlü oyuncu Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Müge Boz'un hayatı ve biyografisi...
Küçük yaşlarda televizyon kariyerine başlayan Müge Boz, evlilik haberleri ile magazin dünyasına damga vurdu. Genç oyuncunun gündeme gelen haberi ile beraber Müge Boz'un hayatı da merak konusu oldu. Peki, Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncunun merak edilenleri.
MÜGE BOZ'UN HAYATI
Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.
İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.
Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle