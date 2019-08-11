Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır?
Geçtiğimiz aylarda Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünya evine giren oyuncu Müge Boz, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan isimlerden oldu. Zaman zaman magazin gündeminde yer alan oyuncu, paylaştığı hamilelik fotoğrafları ile yeniden konuşulmaya başlandı. Peki, Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
Geçtiğimiz aylarda evlenen ve 5 aylık hamile olan Müge Boz, sosyal medya hesabından ilk kez hamilelik fotoğrafı paylaştı. 'İyi Bayramlar' notuyla paylaşım yapan Boz'un fotoğrafı kısa sürede binlerde beğeni aldı. Sosyal medyaya damga vuran haberin ardından, Müge Boz'un hayatı internette araştırılmaya başlandı. İşte, Müge Boz ile ilgili merak edilenler.
MÜGE BOZ'UN HAYATI
Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.
İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.
Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.
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