Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan neden öldü? Müge Anlı'dan Rahmi Özkan için açıklama

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koloji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

23 Aralık tarihli bölümde kötü bir hafta sonu geçirdiklerini ifade eden Müge Anlı, vefat haberini canlı yayında verdi. Özkan'ın torununu nadir bir hastalık nedeniyle kaybettiklerini açıklayan Anlı, “Tüm Özkan Ailesi'ne rahmet diliyoruz. Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Ne zaman iyi hissederse o zaman burada olacak. Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyü yaşıyordu”. Açıklamasında bulundu.