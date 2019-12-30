Haber Giriş: 30.12.2019 - 15:51,
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Şahin'le gündem olmuştu. Romantik karelerini sosyal medyadan paylaşan oyuncu, son olarak o kareleri silince ayrılık iddiaları ortaya atıldı.
Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin'in bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silmeleri kafaları karıştırdı.
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