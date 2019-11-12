Mucize çocuklar
Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi “Mucize 2 Aşk”ta 147 Down sendromlu çocuğa rol verdi: “Onların sayesinde setimiz eğlenceli bir ortama dönüştü.”
CANLA BAŞLA ÇALIŞTILAR
Mahsun Kırmızıgül, “Mucize Aşk”ın devamı niteliğinde çektiği “Mucize 2 Aşk”ta çok özel bir kadro kurdu. Filmde Down sendromlu çocuklar da rol aldı: “Ulusal Down Sendromu Derneği’ne ulaştık. Yöneticilerden çocuklara ve ailelerine kadar hepsi canla başla çalıştı. 23 ilden 147 Down sendromlu çocuğumuz, projemizde rol üstlendi.”
ÇİKOLATAYI HAK ETTİK
Sanatçı, çocuklar sayesinde setin eğlenceli bir ortama dönüştüğünü söyledi: “Bütün oyuncularımız, onların sayesinde güzel vakit geçirdi ve çok mutlu oldular. Bir sahnenin sonunda çocukların ‘Bir çikolatayı hak ettik değil mi?’ diye sormaları, sette kahkaha tufanına yol açtı. Derneğimize, çocuklarımıza ve ailelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”
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