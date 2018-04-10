‘Mucize 2’ geliyor
Mahsun Kırmızıgül, hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de rol aldığı “Mucize” filminin devamını çekmeye hazırlanıyor. Kırmızıgül başrol için yine Mert Turak’a teklif götürdü.
ÜÇ yıl önce gösterime giren “Mucize” filminin devamı çekiliyor. Filmin yönetmen, senarist ve başrol oyuncusu Mahsun Kırmızıgül’ün, yeni filmde de ilk oyuncu kadrosunu korumak istediği öğrenildi. Kırmızıgül filmde Aziz karakterine hayat veren Mert Turak başta olmak üzere Talat Bulut, Seda Tosun, Ali Sürmeli ve Meral Çetinkaya’ya da “Mucize 2”de rol alması için teklif götürdü. Öyküsü ilk filmden 7 yıl sonrasında geçecek “Mucize 2”nin senaryo çalışmalarına da devam eden Kırmızıgül, çekimlere sonbaharda başlamayı planlıyor. Mahir isimli öğretmenin İzmir’den Doğu’da ücra bir köye tayin olması ve burada Aziz adlı engelli gencin hayatını değiştirmesini konu alan “Mucize”, gişede büyük başarı yakalayıp 4 milyon seyirci rakamına ulaşmıştı.
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