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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi

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Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi

34 yaşındaki Sıdıka Ünal, ailesiyle birlikte Tokat'ta yaşayan bir ailenin 4 kızından biri. 20 yıldır Muazzez Ersoy'u seven, fotoğraflarını biriktiren ve o fotoğraflarla konuşan Sıdıka Ünal'ın bu sevgisi geçtiğimiz hafta medyada yer buldu.

Ersoy'la bağlantıya geçen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Dernekleri Başkanı Bülent Gürpınar, Sıdıka ve ailesini İstanbul'a getirdiler. TRT Müzik ekranındaki canlı yayınında Muazzez Ersoy'u ağlayarak izleyen Sıdıka Ünal, program sonunda da Muazzez'ine kavuştu.

Muazzez Ersoy: "Sıdıka'nın beni çok sevdiğini öğrendim, daha doğrusu beni de ikinci annesi olarak sevdiğini öğrendim. Tokat'tan buraya kadar benim için geldi... Bu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün de burada Sıdıkam; inanılmaz keyifliyiz ikimizde. Onun sevgisini biliyorum; sevgi kelimelerle anlatılmaz, kalemlerle anlatılmaz, sayfalara sığmaz, onu anlayabiliyorum" dedi.

Sıdıka Ünal'ın annesi Firdevs Ünal ise "Kızımı programınıza davet ederek, ağırlayarak çok mutlu ettiniz. Çok sevindi, mutluluktan ağladı. Tarif edemem yıllardır yaşadıklarımızı. Resimlerinize bakıp bakıp ağlıyor ve resimlerinizle konuşuyor" dedi.

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