MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMuazzez Ersoy davayı kazandı
GeriMagazin Muazzez Ersoy davayı kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

Muazzez Ersoy davayı kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muazzez Ersoy davayı kazandı

MUAZZEZ Ersoy, “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” adlı iki albümünün mali haklarını elinde bulunduran Öncü Müzik prodüksiyon şirketine açtığı davayı kazandı.

2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran sanatçı, müzik şirketinin kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla albümlerin mali haklarını istedi. Davanın önceki gün yapılan karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, dava konusu iki albümle ilgili tüm mali hakların Ersoy’a ait olduğuna karar verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle