Muazzez Ersoy davayı kazandı

2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran sanatçı, müzik şirketinin kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla albümlerin mali haklarını istedi. Davanın önceki gün yapılan karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, dava konusu iki albümle ilgili tüm mali hakların Ersoy’a ait olduğuna karar verdi.



