MSG'nin seçimlerinde gergin anlar
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan sanatçı Candan Erçetin oldu. Erçetin mevcut başkan Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı. Seçimlerde gergin anlar yaşandı.
MSG'nin 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul gergin bir atmosferde geçti. Sanatçı Sezen Aksu ve Çelik'in de konuşma yaptığı genel kurulda tansiyon yer yer yükseldi.
Genel kurulda yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.
Candan Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı.
SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK
HAKAN PEKER VE FERHAT GÖÇER SÖZLÜ DÜELLOYA GİRDİ
Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker'e "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" diyerek tepki gösterdi.
Bu düelloda araya başkan adayı Candan Erçetin girmek zorunda kaldı.
SEZEN AKSU SEÇİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti.
Aksu "Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Yahu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum!" diyerek seçimlere tepki gösterdi.
"KÖY KAHVESİ GİBİ"
Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: "Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."
Mustafa Sandal, konuşması sırasında Aksu'ya tepki gösteren kurula, "MSG'nn kurucusu konuştuğun kişi, terbiyesiz." şeklinde tepki gösterdi. Popçu Edis de Sandal'a destek çıkarak, "Neden siz bağırıyorsunuz sürekli?" diyerek kurula yüklendi.
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