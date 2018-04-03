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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
03.04.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

MSG'nin seçimlerinde gergin anlar

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Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan sanatçı Candan Erçetin oldu. Erçetin mevcut başkan Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı. Seçimlerde gergin anlar yaşandı.

MSG'nin 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul gergin bir atmosferde geçti. Sanatçı Sezen Aksu ve Çelik'in de konuşma yaptığı genel kurulda tansiyon yer yer yükseldi.

Genel kurulda yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.

Candan Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı.

SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK

HAKAN PEKER VE FERHAT GÖÇER SÖZLÜ DÜELLOYA GİRDİ

Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker'e "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" diyerek tepki gösterdi.

Bu düelloda araya başkan adayı Candan Erçetin girmek zorunda kaldı.

SEZEN AKSU SEÇİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti.

Aksu "Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Yahu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum!" diyerek seçimlere tepki gösterdi.

"KÖY KAHVESİ GİBİ"

Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: "Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

Mustafa Sandal, konuşması sırasında Aksu'ya tepki gösteren kurula, "MSG'nn kurucusu konuştuğun kişi, terbiyesiz." şeklinde tepki gösterdi. Popçu Edis de Sandal'a destek çıkarak, "Neden siz bağırıyorsunuz sürekli?" diyerek kurula yüklendi.

 

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