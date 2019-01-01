Mozart ödüllü Ali geliyor
Almanya’da Mozart ödülü alan 13 yaşındaki Ali İnsan, “Memleketim” şarkısını söylemek için İstanbul’a geliyor.
Gurbetçi ailenin oğlu
Malatya’dan Almanya’ya 1996 yılında göç eden Hüseyin-Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen 54. Jugend Musiziert yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı. Rakiplerini geride bırakan İnsan, yarışmada birinciliği elde etti. İnsan, ayrıca Mozart’ın ‘Voi che sapete’ eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülünü aldı.
Orkestrayla kayıt
Ocak ayının ilk haftası İstanbul’da Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla kayda girecek olan genç yetenek, 6 yıldır çaldığı kemanı ve soprano sesiyle adından söz ettirmişti. “Memleketim” şarkısı ilk kez 1970’li yıllarda Ayten Alpman tarafından seslendirilmişti.
Saygı albümü
Şarkı, Fransız Mireille Mathieu’nün “l’aveugle” şarkısının Fikret Şeneş tarafından Türkçe sözlerle uyarlanışı sonrası ülkemizde çok sevilmişti. “Havasına, suyuna, taşına toprağına” diye başlayan şarkının Ali İnsan yorumu, bu yıl çıkacak ‘Fikret Şeneş’e Saygı Albümü’nde yer alacak. ◊ Sinem VURAL
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