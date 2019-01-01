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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mozart ödüllü Ali geliyor

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Mozart ödüllü Ali geliyor

Almanya’da Mozart ödülü alan 13 yaşındaki Ali İnsan, “Memleketim” şarkısını söylemek için İstanbul’a geliyor.

Gurbetçi ailenin oğlu

Malatya’dan Almanya’ya 1996 yılında göç eden Hüseyin-Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen 54. Jugend Musiziert yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı. Rakiplerini geride bırakan İnsan, yarışmada birinciliği elde etti. İnsan, ayrıca Mozart’ın ‘Voi che sapete’ eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülünü aldı.

Orkestrayla kayıt

Ocak ayının ilk haftası İstanbul’da Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla kayda girecek olan genç yetenek, 6 yıldır çaldığı kemanı ve soprano sesiyle adından söz ettirmişti. “Memleketim” şarkısı ilk kez 1970’li yıllarda Ayten Alpman tarafından seslendirilmişti.

Saygı albümü

Şarkı, Fransız Mireille Mathieu’nün “l’aveugle” şarkısının Fikret Şeneş tarafından Türkçe sözlerle uyarlanışı sonrası ülkemizde çok sevilmişti. “Havasına, suyuna, taşına toprağına” diye başlayan şarkının Ali İnsan yorumu, bu yıl çıkacak ‘Fikret Şeneş’e Saygı Albümü’nde yer alacak. ◊ Sinem VURAL

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