◊ Aslı Barış: Sevgili konsey üyeleri, Pantene Altın Kelebek etkileri sürüyor.

Dikkat ettiyseniz tüm hafta Hadise’nin Dior, Serenay’ın Miu Miu kostümleri konuşuldu. Herkes “Trikoyla payet mi giyilir, tül etekle şapka mı takılır” konuşuyor. Nedir bu işin aslı astarı?





◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Bu yurtdışında da uygulanan bir prosedür. Baştan aşağı tek markadan giyinmek... İşin içinde bir sponsorluk, marka yüzü olma, markayla yıldız işbirliklerinde varsa, marka defilede nasıl kullanmışsa, yıldız da o şekilde giyiyor. Anlaşması gereği mecbur. Buna da ‘total look’ deniyor. Ama kıyafeti satın alırsanız istediğiniz parçalarla takım yapmakta özgürsünüz.



Başak Dizer Tatlıtuğ - Aslı Barış - Ceylan Atınç



◊ Ceylan Atınç: ‘Total look’ giydirme olayı şu anda dünyada da tartışılıyor. Markalar özellikle dergi çekimlerinde de, etkinliklerde de kullanılırken kendi markalarının diğerleriyle karıştırılmasını istemiyor. Ama burada sorun şu: Tasarımlar kişiselleştirilmediği sürece herkese uymuyor.

Tıpkı Serenay ve Hadise örneğinde gördüğümüz gibi... Herkesin vücut tipi, boyu, kilosu farklı. Podyumdaki modelde durduğu gibi durmuyor.



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Yurtdışında kırmızı halıda giyilen gece kıyafetlerinde hep bir oynama görüyorum. Transparan detaylar kapatılabiliyor, ayakkabı ile takı tamamen oyuncuya göre seçiliyor. Elbisenin etek boyuyla oynanabiliyor...





◊ Aslı Barış: Hadise o bahsettiğin dokunuşları yapmış. Aynı markadan da olsa farklı bir styling var. Ama ortaya çıkan sonuç bu. Neyse, en azından mesajı güzeldi. Serenay’ın saçı ve makyajı daha farklı olsaydı, bence bu kadar eleştirilmezdi. Ama yine de farklı durdu. Ayrıca çok güzel bir kadın, ne giyse yakışıyor.

Victoria Beckham tarzı diye bir şey var!

◊ Aslı Barış: Geçen hafta İngiltere’de Moda Ödülleri verildi.

Hatta Sussex Düşesi Meghan Markle bile hamile haliyle katıldı. Sizce en şıklar kimdi?





◊ Ceylan Atınç: Victoria Beckham müthiş çizgisi olan bir kadın. Tarzını çok net ortaya koyuyor. Kendi tarzına çok yakışan bir elbise tercih etmiş. Kendall (Jenner) fazla transparan ama artık buna alışmalı gözümüz, yeni model dünyası böyle. Beğendim görünümünü. Uma Thurman da çok hoştu.



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Ceylan’a katılıyorum. Victoria Beckham tarzı diye bir şey var. Çok iyi ve net. Ama sade değil, kıyafet çok detaylı, bir pantolonlu elbise. Kendi tasarımı. David Beckham ve oğulları ilk kez yanında sönük kalmış. Düşes Meghan Markle tek omuz Givenchy marka kadife elbisesiyle ve takılarıyla yine favorim oldu.

Pamuk şeker

Aslı Barış: Minik bir skandal: Jennifer Lopez yeni filminin galasında bir hayli ihtişamlı bir tasarım seçmiş. Ama elbise o kadar çok yer kaplamış ki yeterli yer olmadığı için zar zor poz verebilmiş.





Başak Dizer Tatlıtuğ: JLO ve o tarz şarkıcılarda şöyle bir kafa yapısı var: “En farklı ben olayım, en dikkat çekici olmak lazım” gibi. Beyonce de Rihanna da öyle. Lady Gaga biraz daha deneyseldi, o da artık gruba girdi. Şov olarak bakarsan biz de eğleniyoruz onlar da... Yoksa kendi tarz veya stilleriyle alakaları yok.



Ceylan Atınç: Bu tarz elbiseleri, abartılı makyajı, simleri pulları takıştırdığım çok az isim var, Jennifer Lopez de onlardan biri. Bir de yurtdışında galalar, partiler gerçekten çok görkemli mekanlarda yapılıyor. Bizdeki gibi AVM sinemasına sıkışmıyorlar. Bu nedenle giydikleri ön plana çıkabiliyor ve güzel fotoğraflanabiliyor. Ama bu elbiseye mekan bile yetmemiş görünüşe göre.◊ Aslı Barış: Ben JLo’nun tarzını genel olarak beğeniyorum. Ama bu sefer aşırı pamuk şeker havasında. Bir tül yumağının içinde kaybolmuş gibi.

Haftanın favorisi: Yasemin Özilhan

◊ Aslı Barış: Stil danışmanı Mert Aslan, birkaç gün önce Fas temalı bir parti verdi. Ben Yasemin Özilhan’ın tarzına bayıldım. Siz ne dersiniz?



◊ Ceylan Atınç: Bence partinin konseptine en uygun kıyafet buydu. Ben Yasemin’in günlük hayattaki stilini de beğeniyorum.

Sade tarzını çok iyi cilaladığını düşünüyorum. Favorim o.



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Yasemin’in tasarımı Elif Cığızoğlu imzalı. Elif yıllardır çok beğendiğim, kıyafetlerini de severek giyiyorum. Ama Yasemin ve Elif, özellikle davetlerde harika bir ikili oldular. Benim için haftanın favorisi bu.