Modanın yeni Öykü’sü
17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Milano Moda Haftası’nda Öykü Baştaş rüzgarı esti.
Sektör onu konuşuyor
Öykü Baştaş, 2 sene önce Gucci’nin ilkbahar-yaz defilesinde görev alarak moda dünyasının dikkatini çekmişti. Sektördeki yükselişini sürdüren 22 yaşındaki model, markanın önceki gün Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen defilesinin kapanışında da podyumdaydı. “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” olan Baştaş, şovun kapanışında çıkarak başarısını bir üst basamağa taşıdı.
150 manken arasından seçildi
5. kez Gucci defilesinde yürüyen 1997 doğumlu Öykü Baştaş, defile sonrası şu açıklamayı yaptı: “Bu kadar büyük bir moda evinin defilesinin kapanışını yapmak çok önemli bir başarı benim için. Toplam 150’ye yakın model arasından şovun finalini yapmak için beni seçmiş olmaları gurur verici. Bundan sonraki kariyerim için de olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum.”
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