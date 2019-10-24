Moda kurbanı Melisa Şensolsun
Bu kışın hakimi “çirkin jean’ler”. Melisa Şenolsun da ‘trendy’ olmak adına bu akımın kurbanı olmuş.
Enteresandır, insanı olduğundan çok daha kilolu ve şekilsiz gösteren ne kadar jean varsa vitrinlerde...
“Mom” yani “anne” şalvar ve havuç model pantolonlar, bu çirkinlik akımının en öne çıkan modellerinden...
İster inanın ister inanmayın, Melisa Şenolsun’un üzerindeki jean pantolon da inanılmaz derecede revaçta.
Ortası olabildiğine bol, aşağı doğru daralan ve paçaları kıvrılmış bu model, trendy olmakla beraber, zapzayıf olan oyuncuyu bile şekilsiz göstermeyi başarıyor.
Şenolsun’un üzerindeki garip göbek dekolteli gömlek de “Hayır, ben zayıfım” diye haykırma gayreti. Haklı bir isyan.
Gömleğin botlarla paslaşan rengi ve aksesuvarları güzel olmakla birlikte, “Galaya da böyle mi gidilir” sorusunu akıldan silemiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle