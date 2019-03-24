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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Moda Konseyi'nde bu hafta...
24.03.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Moda haftasının not defteri

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Moda haftasının not defteri

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, 13’üncü sezonunu geride bıraktı. Peki moda haftamızda neler ön plana çıktı? Moda Konseyi araştırdı.

Aslı Barış: Moda haftasını geride bıraktık. Hangi defileleri beğendiniz, neler çarptı gözünüze?

Moda haftasının not defteri


Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslı Filinta çok farklı bir ambiyanstaydı, çok farklı yerlere götürdü. Canlı bağlama eşliğinde ‘insanlar’ grubunun müziği ile hepsi Türk mankenlerden oluşan bir defileydi. Mehtap Elaidi, Özgür Masur sunumu ve DB Deniz Berdan çok iyiydi.

Aslı Barış: Geçen hafta da konuşmuştuk; tarihi dokuda yapılan yerlerdeki defileler daha etkileyici oluyor. Bu bağlamda ben de Sudi Etuz’u söyleyebilirim. Çiçek Pasajı’nın o tarihi dokusunda çok yüksek enerjili bir sunumdu.
Moda haftasının not defteri

Ceylan Atınç: Ben organizasyonun ilk üç günü olmadığım için canlı izleyemedim. Ama sosyal medya online olarak takip etmenizi sağlıyor tabii. O yüzden offsite yani ana defile alanı dışındaki şovları daha çok beğendim. Aslı Filinta ve Sudi Etuz çok başarılıymış. Özgür Masur da farklı bir sunum yaptı. Ben Ceren Ocak’ın styling’ini yaptım. Bu sene o da çok güzel bir koleksiyon hazırladı.
Moda haftasının not defteri


Aslı Barış: Genel olarak sunumlar da güzeldi. Özellikle erkek modasına dair olanlar. Brand Who’yu sevdim mesela.
Dengeli bir moda haftası geçirdik. Benim genelde ‘körler-sağırlar birbirini mi ağırlıyor’ tarzı bir endişem oluyor. Şöyle bir durum var: Moda haftası organizasyonuna yurtdışından ilgi-alaka kısıtlı tabii, bu bir gerçek. Ama gözlemim, özellikle hazır giyimde iyi gelişmeler oluyor. Mesela DB Berdan, ünlü mağaza zinciri Asos için bir koleksiyon hazırlayacakmış. Çok iyi bir haber bu. Uluslararası top modellerimiz de var Öykü gibi.
Moda haftasının not defteri


Dizde biten tayt

Aslı Barış:  Havaların ısınmasıyla yükselen bir trend: Dizde biten tayt olayı... ‘Biker’ yani ‘Bisikletçi’ deniyor. Bana fena halde çocukluğumu hatırlattığı için pek bir ısınamadım. Nasıl giymeli?

Moda haftasının not defteri


Ceylan Atınç: Haklısın çocukluğumuzu hatırlatıyor. Ben özellikle neon renklerini hiç sevmiyorum. Uzun ve çok düzgün bacakta estetik duruyor ama çok uzun ömürlü bir akım olacağına inanmıyorum.

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben farklı görüşteyim. Çok seviyorum, tam benlik. Bende bol bol görürsünüz galiba. Tayt severlerden olanlar için harika bir yaz alternatifi. Hep dediğim gibi, yaşasın 90’lar!

Aslı Barış: Yaşasın tabii ama sentetik dizde biten bir taytı nasıl kombinleyeceğiz? Aklıma bol ceket geliyor, podyumlarda öyle takımlanmıştı. Başka önerisi olan?

Ceylan Atınç: Yaz sıcağı için zorlayıcı bir moda ama bol sweatshirt’ler, sneaker’larla olabilir.

Aslı Barış: Prenses Diana parkta çocuklarını gezdiriyordu böyle. Aklımda kalan manzara bu.

Yeni gözlük trendleri!

Aslı Barış: Havalar ısındı, gözlük alışverişine çıkmak için ideal zamanlar geldi... Nasıl çerçeveler alalım?

Moda haftasının not defteri

Başak Dizer Tatlıtuğ: Hafif çekik kedi gözü çerçeveler, metalik, altın ve gümüş ve 2 renk camlı gözlükler olabilir. Benim gibi klasiklere siyah kemik olanları önereceğim. Büyük çerçeve gözlükler zaten yolda geliyor...

Ceylan Atınç: Biraz renk göreceğiz. Çerçevesiz, tamamen renkten oluşan iri gözlükler de gelecek.

Aslı Barış: Ben kedi gözünü çok seviyorum ama yüzüm çok kemikli yakışmıyor. Prada ve Saint Laurent’in büyük modellerini beğendim. Bir de tabii metalik akımı tam benlik. Ben de “yaşasın 80’ler” diyenlerdenim zira...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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