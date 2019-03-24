Moda haftasının not defteri

Aslı Barış: Moda haftasını geride bıraktık. Hangi defileleri beğendiniz, neler çarptı gözünüze?





Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslı Filinta çok farklı bir ambiyanstaydı, çok farklı yerlere götürdü. Canlı bağlama eşliğinde ‘insanlar’ grubunun müziği ile hepsi Türk mankenlerden oluşan bir defileydi. Mehtap Elaidi, Özgür Masur sunumu ve DB Deniz Berdan çok iyiydi.



Aslı Barış: Geçen hafta da konuşmuştuk; tarihi dokuda yapılan yerlerdeki defileler daha etkileyici oluyor. Bu bağlamda ben de Sudi Etuz’u söyleyebilirim. Çiçek Pasajı’nın o tarihi dokusunda çok yüksek enerjili bir sunumdu.



Ceylan Atınç: Ben organizasyonun ilk üç günü olmadığım için canlı izleyemedim. Ama sosyal medya online olarak takip etmenizi sağlıyor tabii. O yüzden offsite yani ana defile alanı dışındaki şovları daha çok beğendim. Aslı Filinta ve Sudi Etuz çok başarılıymış. Özgür Masur da farklı bir sunum yaptı. Ben Ceren Ocak’ın styling’ini yaptım. Bu sene o da çok güzel bir koleksiyon hazırladı.





Aslı Barış: Genel olarak sunumlar da güzeldi. Özellikle erkek modasına dair olanlar. Brand Who’yu sevdim mesela.

Dengeli bir moda haftası geçirdik. Benim genelde ‘körler-sağırlar birbirini mi ağırlıyor’ tarzı bir endişem oluyor. Şöyle bir durum var: Moda haftası organizasyonuna yurtdışından ilgi-alaka kısıtlı tabii, bu bir gerçek. Ama gözlemim, özellikle hazır giyimde iyi gelişmeler oluyor. Mesela DB Berdan, ünlü mağaza zinciri Asos için bir koleksiyon hazırlayacakmış. Çok iyi bir haber bu. Uluslararası top modellerimiz de var Öykü gibi.





Dizde biten tayt



Aslı Barış: Havaların ısınmasıyla yükselen bir trend: Dizde biten tayt olayı... ‘Biker’ yani ‘Bisikletçi’ deniyor. Bana fena halde çocukluğumu hatırlattığı için pek bir ısınamadım. Nasıl giymeli?





Ceylan Atınç: Haklısın çocukluğumuzu hatırlatıyor. Ben özellikle neon renklerini hiç sevmiyorum. Uzun ve çok düzgün bacakta estetik duruyor ama çok uzun ömürlü bir akım olacağına inanmıyorum.



Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben farklı görüşteyim. Çok seviyorum, tam benlik. Bende bol bol görürsünüz galiba. Tayt severlerden olanlar için harika bir yaz alternatifi. Hep dediğim gibi, yaşasın 90’lar!



Aslı Barış: Yaşasın tabii ama sentetik dizde biten bir taytı nasıl kombinleyeceğiz? Aklıma bol ceket geliyor, podyumlarda öyle takımlanmıştı. Başka önerisi olan?



Ceylan Atınç: Yaz sıcağı için zorlayıcı bir moda ama bol sweatshirt’ler, sneaker’larla olabilir.



Aslı Barış: Prenses Diana parkta çocuklarını gezdiriyordu böyle. Aklımda kalan manzara bu.



Yeni gözlük trendleri!

Aslı Barış: Havalar ısındı, gözlük alışverişine çıkmak için ideal zamanlar geldi... Nasıl çerçeveler alalım?





Başak Dizer Tatlıtuğ: Hafif çekik kedi gözü çerçeveler, metalik, altın ve gümüş ve 2 renk camlı gözlükler olabilir. Benim gibi klasiklere siyah kemik olanları önereceğim. Büyük çerçeve gözlükler zaten yolda geliyor...

Ceylan Atınç: Biraz renk göreceğiz. Çerçevesiz, tamamen renkten oluşan iri gözlükler de gelecek.

Aslı Barış: Ben kedi gözünü çok seviyorum ama yüzüm çok kemikli yakışmıyor. Prada ve Saint Laurent’in büyük modellerini beğendim. Bir de tabii metalik akımı tam benlik. Ben de “yaşasın 80’ler” diyenlerdenim zira...