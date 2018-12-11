Miss Universe'te Hürrem Sultan rüzgarı esti
Miss Universe temsilcimiz Tara, Hürrem Sultan kostümü ile Bongkok’taki podyumu büyüledi. (Foto: AFP)
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 17 Aralık’ta yapılacak Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek Tara De Vries, önceki gece podyuma Hürrem Sultan kostümüyle çıktı. Her ülkenin geleneksel kostümlerinin sergilendiği özel gecede Tara’nın sultan kostümü en çok alkış alan tasarımlardan biri oldu.
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, kızı Tara’ya yarışmanın resmi instagram hesabı olan ‘missuniverse’te paylaşım ve yorum yapılarak 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' sözleriyle destek verilmesini istemişti. Geçen yıla kadar ABD başkanı Donald Trumph’a ait olan Miss Universe, dünya genelinde özellikle ABD ve Asya’da en çok izlenen güzellik yarışması organizasyonu olarak biliniyor.
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