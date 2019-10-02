Miss Turkey’in 14 numaralı finalisti Sandra Deniz Karslı kimdir, kaç yaşında?
Sandra Deniz Karsl, Miss Turkey 2019’un büyük finaline kalmayı başaran yarışmacılardan biri oldu. Zorlu aşamalardan geçerek 20 finalist arasına girmeyi başaran Sandra Deniz Karslı, 14 numarayla Miss Turkey 2019 podyumuna çıkacak. Peki, Miss Turkey’in 14 numaralı finalisti Sandra Deniz Karslı kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey yarışmasının finali öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de finalistlerin hayatları ve fiziki özellikleri oldu. Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday geçtiğimiz günlerde belli oldu, finalistlere ait bilgiler resmi sayfa ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Miss Turkey finalinde boy gösterecek isimlerden biri de Sandra Deniz Karslı oldu. Peki, Miss Turkey’in 14 numaralı finalisti Sandra Deniz Karslı kimdir, kaç yaşında?
14 numarayla yarışacak olan Miss Turkey güzeli, 1.77 boyunda ve 19 yaşında. San Dıego State Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitimine devam eden Sandra Deniz Karslı, 2. sınıfta eğitimini sürdürüyor.
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