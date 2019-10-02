Miss Turkey’in 13 numaralı finalisti Elif Yahyaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Elif Yahyaoğlu, Miss Turkey 2019’un büyük finaline kalmayı başaran yarışmacılardan biri oldu. Zorlu aşamalardan geçerek 20 aday arasına girmeyi başaran Zübeyde Lokmanoğlu, 13 numarayla Miss Turkey 2019 jürilerinin karşısına çıkacak. Peki, Miss Turkey’in 13 numaralı finalisti Elif Yahyaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday geçtiğimiz günlerde belli oldu, finalistlere ait bilgiler resmi sayfa ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Miss Turkey finalinde boy gösterecek isimlerden biri de Elif Yahyaoğlu oldu. Peki, Miss Turkey’in 13 numaralı finalisti Elif Yahyaoğlu kimdir, kaç yaşında?
13 numarayla yarışacak olan Miss Turkey güzeli, 1.76 boyunda ve 24 yaşında. İlk üçe girip girmeyeceği 2 Ekim tarihinde belli olacak olan Elif Yahyaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden mezun.
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