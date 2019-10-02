Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?
Zübeyde Lokmanoğlu, Miss Turkey 2019’un büyük finaline kalmayı başaran isimlerden biri oldu. 20 aday arasına girmeyi başaran Zübeyde Lokmanoğlu, 12 numarayla Miss Turkey 2019 jürilerinin karşısına çıkacak. Peki, Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday geçtiğimiz günlerde belli oldu, finalistlere ait bilgiler resmi sayfalar üzerinden de paylaşıldı. Miss Turkey finalinde boy gösterecek isimlerden biri de Zübeyde Lokmanoğlu. Peki, Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?
12 numarayla yarışacak olan Miss Turkey güzeli, 1.76 boyunda ve 18 yaşında. Zübeyde Lokmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün 1.sınıfında eğitimini sürdürüyor.
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