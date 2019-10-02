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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?

Zübeyde Lokmanoğlu, Miss Turkey 2019’un büyük finaline kalmayı başaran isimlerden biri oldu. 20 aday arasına girmeyi başaran Zübeyde Lokmanoğlu, 12 numarayla Miss Turkey 2019 jürilerinin karşısına çıkacak. Peki, Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday geçtiğimiz günlerde belli oldu, finalistlere ait bilgiler resmi sayfalar üzerinden de paylaşıldı. Miss Turkey finalinde boy gösterecek isimlerden biri de Zübeyde Lokmanoğlu. Peki, Miss Turkey’in 12 numaralı finalisti Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında?

12 numarayla yarışacak olan Miss Turkey güzeli, 1.76 boyunda ve 18 yaşında. Zübeyde Lokmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün 1.sınıfında eğitimini sürdürüyor. 

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