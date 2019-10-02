Miss Turkey 2019'da kim birinci oldu? İşte Miss Turkey birinci ikinci ve üçüncüsü
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasında, çarşamba akşamı final heyecanı yaşandı. 20 adayın podyumda boy gösterdiği yarışmada, jüriden geçer not alan bir yarışmacı Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. Miss Turkey finalinde birinci seçilen yarışmacı ülkemizi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı. Peki, Miss Turkey 2019'da kim birinci oldu? İşte Miss Turkey birinci ikinci ve üçüncüsü hakkında detaylar.
Her yıl ülkemizde düzenlenen Miss Turkey 2019'da, yüzlerce adayın içinden seçilen 20 yarışmacı finalde birinci olmak için yarıştı. Miss Turkey'in Youtube kanalı üzerinden saat 20.30'da başlayan yarışmada, birinci ikinci ve üçüncü belli oldu. İşte, Miss Turkey kraliçesi...
MISS TURKEY 2019'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Miss Turkey 2019'da yapılan oylama sonucu Simay Rasimoğlu birinci olarak Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş oldu. Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.
MİSS TURKEY YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
,1 NUMARA SİMAY RASİMOĞLU BOY: 1.88YAŞ: 22ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU
2 NUMARA BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ BOY: 1.80YAŞ: 23İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
3 NUMARA MELİKE KANBURBOY: 1.78YAŞ: 24BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
4 NUMARA HÜRAY ERTÜRKBOY: 1.77YAŞ: 20ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMARA DİLARA ÖZDEMİRBOY: 1.77YAŞ: 20MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
6 NUMARA İDİL DOĞA ORALBOY: 1,76YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
7 NUMARA SELİN KARAASLANBOY: 1.76YAŞ: 22MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNUİ
8 NUMARA ADA DEMİRELLİBOY: 1.76YAŞ: 19EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLUBOY: 1.74YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
10 NUMARA ALEYNA YAVAŞBOY: 1.70YAŞ: 20TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ
11 NAZLI CAN ÇETİNBOY: 1.76YAŞ: 19BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLUBOY: 1.76YAŞ: 18YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA ECE DEMİRALPBOY: 1.78YAŞ: 21İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
18 NUMARA PELİN KAHRAMANBOY: 1.80YAŞ: 23HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
19 NUMARA BÜŞRA TURANBOY: 1.85YAŞ: 20İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİBOY: 1.85YAŞ: 22YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU
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