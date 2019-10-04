MİSS Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu oldu. 20 aday arasına seçildikten sonra MİSS Turkey 2019 birincisi tacını takan Simay Rasimoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. MİSS Turkey'in yeni güzeli, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek. Peki, MİSS Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu oldu. 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu. MİSS Turkey 2019 ile adını duyuran ve yarışmayı birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" şeklinde konuştu.
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