Miss Turkey 2018'in birincisi Şevval Şahin kimdir? İşte estetiksiz hali ve sevgilisi
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Estetiksiz fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, son olarak sevgilisiyle gündeme geldi. Peki, Şevval Şahin kimdir, sevgilisi kim?
Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı öğrenildi.
ESTETİKSİZ GÖRÜNTÜSÜ
ürkiye’nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018’in birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin’in estetik operasyon geçirmeden önceki hali, 2. Sayfa’nın Instagram hesabından paylaşıldı. İki resim arasındaki arasındaki fark bir hayli fazla…
SEVGİLİSİ İLE FOTOĞRAFLARI YAYILIYOR
19 yaşındaki genç kızın Pakistanlı aşkıyla olan fotoğrafları ise medyada hızla yayılmaya başladı. Genç modelin aşkının ise atlara, silahlara ve lüks otomobillere meraklı olduğu söyleniyor.
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