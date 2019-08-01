Misha Michael Mehdikhan (MİSHA) kimdir?
Ümit Cem Şenol'la yolları mayısta ayrılan Hande Yener, kalbini İranlı rapçi Misha Michael Mehdikhan'a kaptırdı. İkilinin sosyal medya paylaşımı ardından sahne adıyla tanınan Misha’nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hande Yener’in sevgilisi Misha Michael Mehdikhan (MİSHA) kimdir?
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan Misha Michael Mehdikhan, kardeşi Sasha Maghsadi ile rap müziği yapıyor. Aslen İranlı olan MİSHA, 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Birçok yerde sahneye çıkan iki kardeş, “Yetenek Sizsiniz” yarışma programında da yarı finale kalmıştı.
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