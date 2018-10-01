Miray'ın heyecanı
“Vatanım Sensin”le yıldızı parlayan Miray Daner, yeni sezonda yine bir Kanal D dizisiyle ekrana dönüyor. Daner, “Bir Litre Gözyaşı”nın Cihan’ı olarak 7 Ekim’de seyirci karşısına çıkacak.
Gerçek bir hikaye
Kanal D’nin gerçek bir hikayeden uyarlanan yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı”, 7 Ekim’de başlıyor. Miray Daner, dizide tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Cihan adlı genç kızı canlandıracak. Ünlü oyuncu, üstlendiği rol için şunları söyledi:
Her koşulda mutlu
“Cihan, yaşam dolu biri. Hayatla mücadele ederken içindeki mutlu kızı kaybetmemesi en çarpıcı özelliği. Onun hayata bakış açısı ve çevresindekilere sürekli umut aşılaması beni çok etkiledi. İzleyicilerle beraber bu cesur kızın zorlu yolculuğuna şahit olacağız.”
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