Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı mı?
Kısa bir süre önce ayrılıklarıyla sevenlerini üzen Miray Daner ve Kubilay Aka çiftiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Miray Daner ve Kubilay Aka’nın barıştığı iddia edildi. Peki, Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı mı?
Vatanım Sensin dizisinde rol alırken tanışan ve daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka, iki buçuk yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Kubilay Aka’nın Hilal Altınbilek samimi görüntülerinin ortaya çıkması “ihanet” haberlerini gündeme getirmişti. Bu süreçte herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten günler sonra yeni bir haber geldi.
Miray Daner ve Kubilay Aka’ın barıştığı iddia edildi. İhanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftten de bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle