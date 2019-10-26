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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Miras davasından borç çıktı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Miras davasından borç çıktı

İki yıl önce hayatını kaybeden Akşit Togay’ın Amerika’da yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını alabilmek için üvey annesi Nazan Öncel’e dava açtı. Bilirkişi raporu ise Akşit Togay’ın 1 milyon 50 bin lira vergi ve SGK borcu olduğunu ortaya koydu.

KALP krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Akşit Togay’ın oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e hem tereke hem de Kemerburgaz’daki villayla ilgili haksız işgal tazminatı davası açmıştı. Mirastan payına düşenin verilmesini isteyen Togay, mahkemeye sunduğu dilekçede müzik şirketi ile boya sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketi bulunan babasından geriye Kemerburgaz’da villa, Şile’de yazlık ve bir araç kaldığını ifade etmişti. Avukatı “Berdan Togay’ın mirastan düşen payını alabilmesi için şirketlerdeki mal varlığının, özel kıymetli eşyalarının ve banka hesaplarının terekeye dahil edilmesini istiyoruz. Davalının Kemerburgaz’da oturduğu villanın altında şirkete ait müzik aletlerinin olduğu stüdyoda da keşif yapılsın. Villanın kira getirisi aylık 6 bin dolardır. Berdan Togay’ın payına 2 bin 250 dolar düşmektedir. Hissesine karşılık gelen kira ve ecrimisilin, Nazan Öncel’den alınarak Berdan Togay’a verilmesini istiyoruz” demişti.

HİSSEDAR DURUMU SORGULANACAK

Mahkemenin talebi üzerine dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Hazırlanan raporda, Akşit Togay’ın 3 Mart 2018’e kadar 1 milyon 49 bin lira vergi ve SGK borcu olduğu açıklandı. Ayrıca “Akşit Togay’ın eşi Nazan Öncel Togay’la ortak hesabında 250 dolar ve 2 bin 300 Euro, başka banka hesaplarında ise yaklaşık 5 bin lira nakit parası olduğu ortaya çıkmıştır” denildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen salı görülen duruşmada, davacı Berdan Togay’ın avukatı talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi. Nazan Öncel’in avukatı ise bilirkişi raporunda hesap hatası yapıldığını ileri sürdü. Mahkeme, villanın tapu kaydının hisse ve hissedar durumunun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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