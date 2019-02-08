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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Miras davası başladı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Miras davası başladı

2017 yılında vefat eden Akşit Togay’ın oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e dava açtı. Mirastan payına düşeni talep eden Togay, mahkemeye başvurdu.

İKİ yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akşit Togay’ın Amerika’da yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını alabilmek için üvey annesi Nazan Öncel’e (Togay) dava açtı.

Merhum babasının mallarının tespit edilerek terekeye dahil edilmesini isteyen Berdan Togay, Kemerburgaz’daki villa için ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası açtı. Davanın dilekçesinde, “Akşit Togay vefat ettikten sonra mirası Nazan Öncel’e kalmıştır. Merhum Akşit Togay’ın Kemerburgaz’da villa ile Şile’de bir yazlık konutu, ayrıca bir aracı vardır. Merhumun ne kadar mirasının olduğunu bilmemekteyiz. Müvekkilimin mirastan düşen orandaki payını alabilmesi, mal varlığının terekeye dahil edilmesini istiyoruz” ifadelerine ver verildi.

Nazan Öncel’in avukatı ise “Müvekkilimin Berdan Togay’ı mağdur etme gibi bir gayesi yoktur. Bizim de Kemerburgaz’daki evle ilgili ortaklığın giderilmesi davamız devam etmektedir. Tüm bu sürecin sonunda taraflar paylarına düşen hakkın sahibi olacaklardır” şeklinde açıklama yaptı. 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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