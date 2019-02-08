Miras davası başladı
2017 yılında vefat eden Akşit Togay’ın oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e dava açtı. Mirastan payına düşeni talep eden Togay, mahkemeye başvurdu.
İKİ yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akşit Togay’ın Amerika’da yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını alabilmek için üvey annesi Nazan Öncel’e (Togay) dava açtı.
Merhum babasının mallarının tespit edilerek terekeye dahil edilmesini isteyen Berdan Togay, Kemerburgaz’daki villa için ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası açtı. Davanın dilekçesinde, “Akşit Togay vefat ettikten sonra mirası Nazan Öncel’e kalmıştır. Merhum Akşit Togay’ın Kemerburgaz’da villa ile Şile’de bir yazlık konutu, ayrıca bir aracı vardır. Merhumun ne kadar mirasının olduğunu bilmemekteyiz. Müvekkilimin mirastan düşen orandaki payını alabilmesi, mal varlığının terekeye dahil edilmesini istiyoruz” ifadelerine ver verildi.
Nazan Öncel’in avukatı ise “Müvekkilimin Berdan Togay’ı mağdur etme gibi bir gayesi yoktur. Bizim de Kemerburgaz’daki evle ilgili ortaklığın giderilmesi davamız devam etmektedir. Tüm bu sürecin sonunda taraflar paylarına düşen hakkın sahibi olacaklardır” şeklinde açıklama yaptı.
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