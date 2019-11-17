Meltem Miraloğlu'nun endişeli hali dikkat çekti
80 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan bir paylaşım geldi.
Yıllar önce çocuk gelin rolüyle yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Yaptığı evlilik nedeniyle eleştirilen oyuncunun geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
BENİ SEVİYOR MUSUN?
32 yaşındaki oyuncunun boşanma haberlerinden sonra yaptığı paylaşım takipçilerini endişelendirdi.
Videoda, Miraloğlu'nun Patrick'le arabada yolculuk yaptığı sırada "Beni seviyor musun?" sorusuna eşi "Kesinlikle" cevabını veriyor. Oyuncunun endişeli hali dikkat çekti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle