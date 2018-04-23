Minikler esnaf oldu
Kemer Country Club’daki Bol Pazar etkinliğinde bu kez 23 Nisan coşkusu yaşandı.
Spor ve doğa tutkunlarının uğrak noktası Kemer Country Club’da kurulan Bol Pazar, bu kez kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açtı. Türkiye’nin önde gelen lezzet markaları ile yurdun dört bir köşesinden gelen doğal ve organik ürünlerin buluştuğu etkinlikte çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Sinan Oktay
Sinan Oktay, İzer Meşulam ve Mehmet Uğurluoğlu’nun gerçekleştirdiği organizasyonda minikler, önlüklerini giyerek bir günlüğüne pazarcı oldu. Çiçek ve meyve tezgahlarının başına geçen çocuklar, satış yaparak keyifli bir hafta sonu geçirdi.
Zeynep Çoban - Mehtap Taşçı
Meri İstiroti - Rakel Mesulam - Rozi Elnekavi
Leyla Dilber - Muli Kamhi
Rahime-Engin Aksoy
Can-Hülya Aydoğan
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