Minik pazarcılar
Serkan Çağrı, tatilde çocuklarını bilgisayardan uzak tutmak için ilginç bir yola başvurdu. Klarnet sanatçısı, yazlıklarının bahçesinde yetiştirdikleri organik meyveleri satmak üzere Çatalca Halk Pazarı’nda tezgah açtı.
Çağrı, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
“Küçük oğlum internette gördüğü pahalı bir oyuncağı almak istedi. Onu alabilmek için çalışıp kendisinin kazanması gerektiğini söyledik. Aklımıza bahçemizdeki meyveler geldi. Her gün sabah kalkınca bilgisayara koşan bizim küçük adamların bu sabah akıllarında oyun değil pazar vardı.”
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