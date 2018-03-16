Minik kalplere 'Yetiş Ayşe'

BAŞLATTIĞI PROJE YARIM KALMAYACAK

“Yetiş Ayşe” adlı yardım platformuyla ihtiyaç sahiplerine el uzatan Ayşe Aral, vefatından sonra da umut dağıtmaya devam ediyor. Kalp rahatsızlığı bulunan ve 19 Haziran 2017’de yaşamını yitiren Aral’ın Koşuyolu Kalp Hastanesi Çocuk Kalp Polikliniği’nin yenilenmesi için başlattığı proje yarım kalmıştı. Aral’ın üyesi olduğu İstanbul Avrupa ve Beyoğlu Inner Wheel kulüpleri, o proje için kolları sıvadı.

KİTABININ GELİRİ DE POLİKLİNİĞE

Veysel Diker’in yazdığı “Ataşehir Müzikali”, Inner Wheel kulüplerinin desteğiyle 20 Mart’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Geceden elde edilecek gelirle Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde yer alan 25 yataklı çocuk kalp polikliniği yenilenecek. Aral’ın “Haylaz Kalbim” isimli kitabının telif geliri de bu poliklinik için kullanılacak.

Yenilenecek polikliniğe Ayşe Aral’ın adı verilecek.